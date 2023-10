De último analista a CEO: Ted Pick é o novo líder do Morgan Stanley

O banco decidiu ir buscar o sucessor de James Gorman, que se manterá para já no banco como presidente executivo, à prata da casa. Com uma carreira de 30 anos no Morgan Stanley, Pick é conhecido por ter ressuscitado os departamentos de "equity" e "fixed income" do gigante de Wall Street, após a crise financeira.

De último analista a CEO: Ted Pick é o novo líder do Morgan Stanley









