Banca leva Europa a melhor mês desde novembro de 2020

Após o primeiro semestre do ano ter sido negativo para as bolsas, julho fez o Stoxx 600 valorizar 7,68%. Com o impulso dado pelo setor financeiro, o índice teve o melhor mês dos últimos 20 meses.

Banca leva Europa a melhor mês desde novembro de 2020









