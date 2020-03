Bank of America reforça recomendação da Galp para "comprar" e dá potencial de subida de 28%

Apesar da recomendação favorável atribuída pelo banco de investimento, as ações da Galp acompanham o cenário de quedas no resto da Europa, tendo chegado a cair 4,73% para os 8,41 euros por ação. A promover esta má prestação da empresa liderada por Carlos Gomes da Silva está também a desvalorização da cotação do petróleo.

Os preços da matéria-prima continuam em queda-livre, numa altura em que existe um choque entre uma quebra mundial na procura por petróleo e um aumento da oferta, a preços muito reduzidos, pela Arábia Saudita que já garantiu que ia inundar o mercado a partir de abril.



Para já, o barril em Nova Iorque, o West Texas Intermediate (WTI) já recuou 2,8% para os 26,20 dólares esta sessão, tocando assim o nível mais baixo desde maio de 2003, isto é, 17 anos. O Brent, que é negociado em Londres e serve de referência para a Europa, segue agora com uma queda de 1,50% para os 28,30 dólares.



Desde o início deste ano, as ações da Galp têm conhecido uma forte desvalorização, à boleia dos mercados em todo o mundo, devido ao impacto que o SARS-CoV-2 está a ter nas bolsas a nível global.







No total existem 25 casas de investimento que acompanham a petrolífera, sendo que 14 delas recomendam "Comprar" ações da empresa portuguesa, dez aconselham "Manter" e apenas uma diz que o melhor é "Vender" as ações da Galp. O preço-alvo médio é de 14,19 euros por ação.