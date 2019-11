Bank of New York Mellon reforça na Galp para 2,01%

O The Bank of New York Mellon Corporation aumentou a participação indireta nos direitos de voto da Galp para 2,01%, ou seja, acima do limite de 2% - passando por isso a deter uma participação qualificada.

Esta aquisição foi realizada no dia 15 de novembro, informou esta terça-feira a Galp em comunicado divulgado junto da CMVM. O banco norte-americano passou assim a deter 16.681.711 ações da empresa liderada por Carlos Gomes da Silva – sendo que uma parte corresponde a ações ordinárias e outra parte a ADR (American Depositary Receipts). Os ADR, recorde-se, são certificados de depósito representativos, nos EUA, de acções de empresas estrangeiras (que são negociadas em bolsa no país de origem), transaccionados em bolsas norte-americanas como se de acções se tratassem. A Galp encerrou a sessão desta terça-feira a somar 0,26% para 15,25 euros.