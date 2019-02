Barrick lança OPA hostil de 17,8 mil milhões para criar maior produtor de ouro do mundo

A Barrick Gold decidiu avançar com uma oferta de compra hostil sobre a sua rival Newmont. A oferta é de 17,8 mil milhões de dólares e tem o objetivo de criar o maior produtor de ouro do mundo.

Dario Pignatelli/Bloomberg

Há uma guerra no setor do ouro. A Barrick decidiu avançar com uma oferta pública de aquisição (OPA) hostil sobre a Newmont Mining, depois de o presidente executivo desta última ter considerado que uma oferta seria um ato de "desespero" e "bizarro" por parte da Barrick.

A Barrick Gold discordou desta visão e decidiu avançar com uma oferta, oferecendo 2.5694 ações suas por cada título detido da Newmont. O mesmo é dizer que avalia a rival em 17,8 mil milhões de dólares, ou 33,50 dólares por ação.



Esta oferta representa um desconto de 8% face ao preço de fecho dos títulos da Newmont na última sessão. Os títulos da Newmont fecharam a sessão de sexta-feira a valer 36,48 dólares, tendo subido quase 10% no acumulado da semana. No mercado alemão, as ações estão a valorizar mais de 2% para 32,89 euros.

A Newmont já está sob uma oferta de compra, no valor de 10 mil milhões de dólares. Esta última oferta foi feita pela Goldcorp há cerca de um mês.

A história entre a Newmont e a Barrick não é nova. A última vez que houve negociações entre as duas empresas foi em 2014.

"É uma tentativa desesperada e bizarra para gerar confusão no nosso acordo", sublinhou o CEO da Newmont, Gary Goldberg, mesmo antes de a Barrick ter feito o anúncio de OPA hostil. "E certamente não será o tipo de comportamento que vai atrair os investidores que querem investir em empresas sérias e bem geridas."

A oferta da Barrick ainda não é oficial. A empresa optou por enviar uma carta ao conselho de administração da Newmont, onde explica os detalhes da sua proposta e apelando aos seus membros que apoiem esta oferta. Um passo "pouco habitual", realça a Bloomberg.