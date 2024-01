BCP cai perto de 6% após Fosun reduzir posição. É a maior queda desde setembro de 2023

venda de 5,6% do capital do BCP pela Fosun empurrou as ações do banco português para terreno negativo. Depois de ter arrancado a sessão desta terça-feira a ceder perto de 8%, os títulos da instituição liderada por Miguel Maya desvalorizam 5,98% para 27,03 cêntimos.Trata-se da

Leia Também BCP tomba quase 8% após venda de ações e põe Lisboa em contraciclo com Europa

A Fosun, acionista maioritária do BCP, reduziu a participação no banco português em quase um terço , ficando com 20% do capital. Com esta recuo,A decisão foi forçada pela crise na China, t al como noticiou o Negócios, e permitiu à Fosun encaixar 235 milhões de euros, o equivalente a um preço de 0,2780 euros por ação.A venda destes 5,6% segue-se à alienação de 4,3% ao longo do segundo semestre de 2023, mas a gigante chinesa garante que não deve ser entendida como um sinal de menos otimismo em relação ao mercado português.A capitalização bolsista do BCP é esta terça-feira de 4.083,8 milhões de euros, o que representa uma queda de 1,53% desde o início deste ano. Excluindo a sessão de hoje, o banco acumulava ganhos de perto de 5% desde o início de 2024.Para participar no Fórum do Caldeirão de Bolsa dedicado ao BCP clique aqui