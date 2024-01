BCP tomba quase 8% após venda de ações e põe Lisboa em contraciclo com Europa

Ouro ganha com dólar mais fraco





O ouro spot sobe 0,36% para 2.029,06 dólares por onça, numa altura em que os investidores aguardam por novos dados económicos que permitam obter pistas sobre o curso da política monetária.



Os investidores procuram sinais que confirmem a hipótese de a Fed começar a cortar os juros já em março, apesar de ao longo deste mês terem sido vários os membros do banco central a sinalizarem que tal não deve ocorrer no primeiro trimestre deste ano.



No mercado cambial, o euro ganha 0,11% para 1,0895 dólares, com o mercado atento a mais uma reunião do Banco Central Europeu (BCE), esta quinta-feira, e da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos, na próxima semana.



Destaque também para a moeda japonesa, que valoriza depois de o presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, ter aberto a porta a uma subida dos juros em abril.



Apesar de ter mantido os juros em terreno negativo no encontro que terminou esta terça-feira, a perspetiva foi o suficiente para animar a divisa, estando o dólar a perder 0,41% face ao iene.





Petróleo valoriza com Médio Oriente novamente em foco

Os preços do petróleo estão a valorizar, num dia em que as tensões no Médio Oriente voltaram a estar no centro das atenções.



O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, soma 0,29% para 74,98 dólares por barril e o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, sobe 0,26% para 80,27 dólares por barril.



As tropas norte-americanas e britânicas levaram hoje a cabo uma nova ronda de ataques contra os rebeldes houthis do Iémen, na tentativa de prevenir que estes voltem a interferir com as rotas comerciais no Mar Vermelho. A escalada de tensão, ao mesmo tempo em que há relatos de ataques ucranianos contra terminais de gás russo no Báltico, estão a dar força ao "ouro negro", uma vez que deixa em aberto a possibilidade de interrupções nas cadeias de abastecimento.



"O ataque na Rússia é um importante lembrete de que temos conflitos em curso em duas das mais importantes regiões produtoras de energia", afirmou Robert Rennie, responsável pela área de matérias-primas na Westpac Banking, em declarações à Bloomberg.



O petróleo tem oscilado entre ganhos e perdas este ano. Se, por um lado, os conflitos no Médio Oriente podem impactar o fornecimento de crude, por outro, os sinais de excesso de oferta estão a gerar preocupações.