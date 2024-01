BCP comanda ganhos em arranque positivo no PSI

O BCP é a empresa que mais sobe, estando a valorizar 1,02% para 0,3058 euros, um dia após ter anunciado que está a preparar a emissão de dívida perpétua . O banco mandatou um sindicato bancário, composto pelo Barclays Bank, o BNP Paribas, o BofA Securities, o Deutsche Bank e o Millennium BCP, para organizar uma colocação de obrigações subordinadas sem prazo, mas que podem ser reembolsas antecipadamente ao fim de cinco anos.Entre as maiores subida estão também outros três pesados: a Jerónimo Martins, a EDP Renováveis e a Galp.A dona do Pingo Doce ganha 0,72% para 22,44 euros, no dia em que vai divulgar os dados operacionais relativos ao ano passado, que funcionam como barómetro para os resultados, que serão apresentados a 6 de março. Já o braço energético da EDP avança 0,55% para 17,235 euros e a petrolífera soma 0,47% para 15,05 euros, u m dia após ter anunciado que encontrou petróleo num poço ao largo da Namíbia.Com perdas arrancou apenas a Nos, que cede 0,3% para 3,29 euros.Já a Ibersol e a Corticeira Amorim abriram o dia inalteradas nos 6,66 euros e 9,13 euros, respetivamente.