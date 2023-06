BCP comanda Lisboa para mais longa série de ganhos em cinco meses

A bolsa portuguesa continuou esta sexta-feira a tendência positiva dos tempos mais recentes e somou a sétima sessão consecutiva no verde, a mais longa série positiva desde o arranque do ano, quando terminou em alta as primeiras nove sessões de 2023. Lisboa acompanhou a tendência das principais praças europeias, com o PSI a avançar 0,61%, para os 6.075,98 pontos, máximo de fecho de um mês.O BCP liderou os ganhos com uma subida de 1,99%, para 0,2206 euros, no dia em que foi comunicado que o polaco Bank Millennium, detido a 50,1% pelo banco liderado por Miguel Maya, reforçou em 152 milhões de euros as provisões face aos créditos concedidos em francos suíços, que têm sido contestados judicialmente na Polónia.A energia também viveu um dia positivo: a Greenvolt avançou 1,41%, até aos 6,81 euros, enquanto a REN subiu 0,79%, a EDP ganhou 0,37%, fechando nos 4,657 euros, e a EDP Renováveis subiu 0,18%, para 19,34 euros. A Galp valorizou 0,05%, terminando o dia nos 10,815 euros.Nota ainda para a Jerónimo Martins, que ganhou 1,03%, para os 25,58 euros, um novo máximo de fecho desde que entrou em bolsa. Durante a negociação, a dona do Pingo Doce tocou os 25,64 euros e superou os 16 mil milhões de euros em capitalização bolsista.No vermelho fecharam a Sonae, que cedeu 0,64%, para os 0,932 euros, e a Ibersol, que caiu 6,08%, para os 6,8 euros. A empresa de restaurantes de "fast food" começou hoje a negociar sem direito ao dividendo bruto de 0,7 euros. Descontando este efeito, as ações da Ibersol teriam valorizado 3,59%.