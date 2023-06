Banco polaco do BCP anuncia nova constituição de provisões de 152 milhões

Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) relativamente às hipotecas em francos suíços. A informação foi comunicada pelo banco ao regulador do mercado da Polónia.Este valor, que equivale a 152,5 milhões de euros, leva a que o total acumulado em provisões, a que se somam os 820 milhões de zlótis no primeiro trimestre, ascenda a 1,5 mil milhões de zlótis, ou seja, 336 milhões de euros.

Leia Também Créditos em francos suíços na Polónia podem custar mais 600 milhões ao BCP

Leia Também Banco polaco do BCP com lucro de 54 milhões no primeiro trimestre

Adicionalmente, pode ler-se no documento, "38 milhões de zlótis [equivalente a 8,5 milhões de euros] em provisões devem ser constituídos contra riscos legais derivados da carteira de crédito originada pelo antigo Euro Bank", entretanto adquirido, em 2019, pelo Bank Millenium. decisão desfavorável do TJUE que considerou que, após a anulação de um contrato por conter cláusulas abusivas, não viola o direito da União Europeia (UE) estes clientes pedirem uma compensação que exceda o reembolso das prestações mensais pagas. Ou seja, os clientes não têm de pagar juros sobre estes créditos, que foram cancelados pelos tribunais.Já o contrário, caso seja o banco a pedir uma compensação desta dimensão, viola a diretiva sobre cláusulas contratuais abusivas.Face a esta decisão, a instituição financeira anulou da metodologia de provisões de riscos legais "a probabilidade de receber remuneração pelo uso de capital que tinha providenciado"."Os valores finais das provisões legais nos resultados financeiros da primeira e segunda metade de 2023 vão ser divulgados no relatório do primeiro semestre agendado para 26 de julho de 2023", explicam ainda.Em bolsa, o Bank Millenium desce 1,83% para 4,82 zlótis, ao passo que o BCP segue a tendência registada ao longo da manhã desta sexta-feira e sobe 2,36% para 0,2214 euros.