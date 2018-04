BCP e CTT descem mais de 2% e determinam queda do PSI-20

A bolsa nacional encerrou em queda esta terça-feira, 3 de Abril, depois das comemorações da Páscoa, que implicaram uma "pausa" de quatro dias nas negociações em Lisboa. No regresso, o PSI-20 desceu 0,41% para 5.383,58 pontos, com 11 cotadas em queda, seis em alta e uma inalterada.





O índice português acompanhou a tendência negativa das congéneres europeias, apesar da recuperação das bolsas em Wall Street.



Continuar a ler O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, cai 0,27% para 369,87 pontos, penalizado sobretudo pelo sector industrial, no dia em que a IHS Markit revelou que a actividade industrial da Zona Euro cresceu, em Março, ao ritmo mais lento dos últimos oito meses.



Em Lisboa, o BCP e os CTT foram as cotadas que mais penalizaram o PSI20. O banco liderado por Nuno Amado recuou 2,21% para 26,6 cêntimos e os CTT desceram 2,37% para 3,054 euros, depois de o Barclays ter cortado o preço-alvo para os títulos de 3,80 euros para 3,00 euros. Além disso, o banco reviu em baixa as estimativas para os resultados e dividendos.

A Pharol, por seu lado, desvalorizou 1,32% para 22,5 cêntimos, depois de a empresa, através da sua subsidiária no Brasil, a Bratel, ter aceitado entrar num processo de mediação com a Oi.



A penalizar esteve ainda a Jerónimo Martins, com uma descida de 1,28% para 14,615 euros, no dia em que a sua congénere do sector, a Sonae, subiu 0,18% para 1,097 euros.



No sector da pasta e do papel, a Semapa deslizou 0,65% para 18,40 euros, a Navigator desceu 0,67% para 4,756 euros e a Altri caiu 0,74% para 5,38 euros, no dia em que foi noticiado que a empresa é uma das interessadas na compra da brasileira Lwarcel.



A travar maiores descidas do PSI-20 estiveram, por outro lado, as cotadas do sector da energia, com destaque para a EDP Renováveis, que renovou máximos de Junho de 2008 nos 8,03 euros. A empresa liderada por Manso Neto encerrou a sessão a ganhar 0,5% para 8,00 euros. A EDP somou 0,06% para 3,09 euros e a REN ganhou 0,72% para 2,526 euros.



A Galp, pelo contrário, desceu 0,2% para 15,275 euros.



Com uma forte subida encerrou a Corticeira Amorim, a valorizar 3,08% para 10,72 euros.