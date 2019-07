JB Capital Markets reviu em baixa a recomendação e o preço-alvo da instituição. A recomendação baixou de "comprar" para "neutral" e o preço-alvo passou de 35 cêntimos para 30 cêntimos.

Os lucros da EDP Renováveis no primeiro semestre subiram 147% em comparação com o mesmo período do ano anterior, cifrando-se nos 343,1 milhões de euros.

(Notícia atualizada às 08:20) vai comprar a empresa chilena de transporte de eletricidade Transemel por 148,89 milhões de euros.(Notícia atualizada às 08:20)

Em Lisboa, o BCP é o "peso pesado" que se destaca no vermelho, ao cair 0,85% para os 26,97 cêntimos. Isto, no dia em que aJá a EDP Renováveis lidera as perdas e cede 1,19% para os 9,11 euros, no dia em que apresentou resultados.Ainda no setor da energia, a REN contraria com uma valorização de 0,40% para os 2,50 euros,