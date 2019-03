BCP e Galp levam PSI-20 a maior série de ganhos em dois meses

A bolsa nacional encerrou em alta esta quarta-feira, 6 de março, pela quinta sessão consecutiva, o que é já a mais longa série de ganhos desde o início de janeiro. Com 12 cotadas em alta, cinco em queda e uma inalterada, o PSI-20 valorizou 0,39% para 5.297,53 pontos, o valor mais alto desde 4 de outubro do ano passado.

Esta evolução, na bolsa de Lisboa, acontece num dia de alguma indefinição na Europa, com os principais índices divididos entre ganhos e perdas pouco acentuadas. De acordo com os analistas consultados pela Bloomberg, não existem agora catalisadores para direcionar os investidores, que continuam a aguardar por mais detalhes sobre as negociações entre os Estados Unidos e a China e o possível acordo comercial.

Nesta altura, o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, desce 0,14% para 375,13 pontos, penalizado sobretudo pelo setor automóvel, onde as perdas estão a ser lideradas pela Valeo (-2,86%) e pela Peugeot (-2,68%).

Por cá, a Galp Energia e o BCP foram as cotadas que mais contribuíram para a subida do PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya somou 1,19% para 24,59 cêntimos, enquanto a petrolífera valorizou 0,95% para 14,92 euros.

Ainda na energia, a EDP subiu 0,06% para 3,224 euros, a EDP Renováveis encerrou inalterada em 8,40 euros e a REN ganhou 0,38% para 2,658 euros.

A contribuir para a valorização do PSI-20 estiveram ainda a Sonae, com uma subida de 0,41% para 97,05 cêntimos, os CTT, com um avanço de 0,71% para2,826 euros, e a Corticeira Amorim, que fechou o dia com um forte ganho de 2,81% para 10,98 euros.



A evitar maiores ganhos esteve sobretudo a Jerónimo Martins, que perdeu 0,45% para 13,23 euros.





(Notícia atualizada às 16:50)