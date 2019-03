Corticeira Amorim sobe mais de 16% desde que apresentou resultados

A Corticeira Amorim está a subir há sete dias consecutivos, período no qual acumula um ganho de 16,12%. Esta subida expressiva começou a 26 de fevereiro, dia em que os investidores ficaram a conhecer os números da empresa em 2018.

As ações estão a subir 1,87% para 10,88 euros, acumulando um ganho de 20,89% desde o início do ano.

A empresa revelou que os seus lucros cresceram 6% para 77,4 milhões de euros no ano passado. Além de ter anunciado que vai voltar a pagar 18,5 cêntimos por ação aos acionistas, em forma de dividendo.

Estes números funcionam como um catalisador para as ações e para os analistas, que entretanto também publicaram notas de análise positivas para a empresa liderada por António Rios Amorim (na foto). Ainda ontem a Nau Securities iniciou a cobertura das ações da corticeira com uma avaliação de 13,5 euros, o que confere às ações um potencial de subida de 24% face ao valor atual (10,88 euros).

O preço alvo médio, tendo em consideração seis casas de investimento, é de 12,52 euros, com as avaliações a variarem entre 11 e 13,50 euros, de acordo com a Bloomberg.