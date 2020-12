BCP e grupo EDP não deixam PSI-20 sair do vermelho no derradeiro dia de 2020

A bolsa nacional fechou a última sessão de 2020 com o PSI-20 a exibir uma quebra de 0,48% para os 4.898,36 pontos. Ficam 14 cotadas no vermelho contra quatro no verde.





A tendência negativa é consensual entre as principais praças da Europa, numa altura em que, apesar de a esperança da recuperação económica ter ajudado a levantar os mercados, a covid-19 continua a abalá-los. Apesar dos avanços na vacinação contra esta doença, a pandemia continua a fazer vítimas mortais – que já passam dos 1,8 milhões – e surpreende em cada vez mais cidades com a nova estirpe.





Por Lisboa, o banco BCP destacou-se no vermelho, com uma quebra de 1,52% para os 12,32 cêntimos, numa tendência que foi reforçada pelas quebras de 0,87% para os 22,8 euros da EDP Renováveis e 0,85% para os 5,16 euros da EDP.



As papeleiras também contribuíram com descidas de mais de 0,5%. A Altri foi a maior perdedora entre as três, ao cair 0,96% para os 5,16 euros, a Semapa cedeu 0,77% para os 9 euros e a Navigator recuou 0,72% para os 2,50 euros.



A contrariar o desempenho negativo do índice apenas um peso pesado, a Galp, que ascende 0,21% para os 2,37 euros, num dia negativo nos mercados de petróleo. O barril desvaloriza mais de 1% tanto em Londres como em Nova Iorque, deixando-se contagiar pelo pessimismo do mercado de ações. Por fim, em destaque no verde ficou a Corticeira Amorim, que fechou com uma valorização de 4,13% para os 11,60 euros.





(Notícia em atualizada às 13:37)