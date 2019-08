O

Por cá, o BCP e a Jerónimo Martins são os pesos pesados a puxar pelo índice nacional. O banco liderado por Miguel Maya sobe 1,09% para os 22 cêntimos, quebrando um ciclo de nove sessões em queda e afastando-se desta forma de um mínimo de março.Já a retalhista avança 0,93% para os 14,12 euros.O dia também é de recuperação para as cotadas do papel, com a Altri, Semapa e Navigator a posicionarem-se do lado verde do espetro.A contrariar maiores subidas está a Galp, ao desvalorizar 0,34% para os 13,26 euros, em contraciclo também com o mercado de petróleo. A matéria-prima recupera das fortes quebras da última sessão e soma 1% para os 40,41 dólares em Londres.(Notícia atualizada às 08:20)