BCP e Navigator dão força ao PSI-20. Papeleira ganha quase 3%

A bolsa nacional fechou em forte alta, com o principal índice, o PSI-20, a somar 1,09% para os 5.339,48 pontos. O índice esteve mesmo a cotar perto de máximos de abril do ano passado, apesar de não ter atingido essa fasquia. A impulsionar os resultados estiveram 14 cotadas no verde, contrariadas apenas por quatro no vermelho.





Em Lisboa, tal como na Europa e nos Estados Unidos, os investidores libertam-se das angústias quanto ao coronavírus com a ajuda do banco central norte-americano. O presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell, apresentou hoje um discurso ao Congresso norte-americano, no qual garantiu que a Fed está atenta ao proliferar do coronavírus e aos respetivos efeitos na economia, alimentando a esperança de que venha a atuar como apoio à economia caso o cenário piore.

Do lado de cá do Atlântico, também a líder do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, falou, num debate sobre a política monetária. A responsável apontou que falta, na União Europeia (UE), completar a União de Mercado de Capitais e criar um sistema europeu de garantia de depósitos, mecanismos que, a seu ver, poderão ter um "papel fundamental de estabilidade em caso de existirem ou quando existirem choques externos".