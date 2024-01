BCP, EDP Renováveis e Jerónimo Martins empurram Lisboa para o vermelho

O principal índice nacional retornou ao vermelho esta quinta-feira, num dia em que os investidores por toda a Europa estiveram aque optou por manter as taxas de juro de referência inalteradas . As bolsas europeias vão negociando mistas.Por cá,para 6.294,55 pontos, com 11 cotadas em baixa, quatro em alta e uma inalterada, a Sonae.A penalizar o índice de referência português esteve oque caiu 2,2% para 0,2708 euros, acompanhando o setor da banca na Europa que recuou 0,31%. Ainda nas maiores quedas aperdeu 1,19% para 15,395 euros, em mínimosPor sua vez, adesceu 1,14% para 20,78 euros. A retalhista poderá ter sido uma nota de "research" da Bryan, Garnier & Co que reduziu o "preço-alvo" e a recomendação das ações da empresa liderada por Pedro Soares dos Santos.recuou 0,78% para 4,206 euros, ao passo que acedeu 0,56% para 14,08 euros. Já a, que anunciou ontem após o fecho da sessão uma emissão de dívida verde de 75 milhões de euros com maturidade em 2029 , deslizou 0,12% para 8,15 euros.A comandar os ganhos esteve aque pulou 4,45% para os 5,05 euros, atingindo. Desde o início do ano, a construtora, que mais do que duplicou de valor em bolsa em 2023, soma 22,28%.subiu 2,58% para 3,894 euros, encerrando a sessão em máximos de meados de maio de 2022.