Lagarde: "O consenso à mesa [do BCE] é que é prematuro discutir cortes de juros"

expectativas atuais apontam para cinco a seis cortes ao longo deste ano, com uma probabilidade de 80% num primeiro corte em abril. dizendo que só deverá acontecer no verão ."Diria que é provável" que haja um apoio maioritário a essa decisão, "mas tenho de ser cautelosa porque também estamos a dizer que dependemos da informação e ainda há um nível de incerteza, alguns indicadores não estão no nível em que gostaríamos de os ver", avisou a francesa.

BCE atento à crise no Mar Vermelho

O conselho do Banco Central Europeu (BCE) decidiu manter as três taxas de juro de referência na Zona Euro inalteradas esta quinta-feira e assim vão ficar pelo tempo que for necessário. A garantia foi dada pela presidente da autoridade monetária, Christine Lagarde, que avançou que o movimento contrário, de descida, ainda não está em cima da mesa.", disse Lagarde, na conferência de imprensa que se seguiu ao conselho de governadores. Desde final de setembro que a taxa de depósitos está no máximo de sempre de 4%, a aplicável às operações principais de refinanciamento em 4,5% e a de cedência de liquidez em 4,75%.O mercado tem tentado antecipar o momento em que a autoridade monetária dá início ao movimento contrário, sendo queQuestionada esta quinta-feira sobre o "timing", respondeu: "". E reafirmou que as próximas decisões serão tomadas com base nos dados que vão sendo conhecidos - até à reunião de março vai ser atualizada a inflação relativa a janeiro e fevereiro, por exemplo. "", sublinhou.E os dados ainda não estão no sítio esperado. A inflação geral na Zona Euro subiu 2,9% em dezembro com algumas medidas orçamentais a amortecerem o impacto da queda dos preços da energia, de acordo com a avaliação do BCE. Ainda assim, a autoridade considera que a tendência de declínio do índice de preços no consumidor continua: a inflação alimentar caiu para 6,1% em dezembro, a inflação subjacente para 3,4%, mas os serviços mantiveram-se estáveis em 4%.

Relativamente ao produto interno bruto (PIB), Lagarde indicou que é "provável" que a economia da Zona Euro tenha estagnado no último trimestre de 2023. "Os dados que vamos recebendo continuam a indicar fraqueza no curto prazo. No entanto, alguns indicadores prospetivos apontam para uma recuperação do crescimento mais à frente", explicou. A francesa advertiu, contudo, para os riscos em torno do "outlook".



Questionada sobre as pressões que ainda podem alimentar a inflação nos próximos meses, sobretudo, com potencial de constrangimentos com a crise no Mar Vermelho, Lagarde afirmou que o BCE "está a acompanhar com muito cuidado", lembrando que os "preços dos fretes estão a aumentar, as entregas estão a demorar mais e os custos e taxas estão a subir".



Em todo o caso, a presidente da autoridade monetária acredita que o impacto "pode ser moderado", reconhecendo que no BCE estão "muito cautelosos e atentos aos desenvolvimentos." E poderemos ter problemas do lado da oferta como na fase pós-pandemia? Lagarde acredita que não se chegará a esse ponto, indicando que há mais embarcações prontas a fazer o transporte de bens em todo o mundo.



Mas existem riscos que a presidente do BCE assume, como uma procura mundial "mais fraca" e expectativas e consumidores e famílias menos otimistas que podem travar a recuperação económica.





(Notícia atualizada às 14:45)