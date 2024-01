Greenvolt vai emitir 75 milhões em dívida verde com juro de 4,65%

A Greenvolt vai emitir até 75 milhões de euros em dívida verde com maturidade em 2029, informou a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado e Valores Mobiliários (CMVM) esta quarta-feira.A operação prevê a emissão de 150 mil obrigações com um valor unitário de 500 euros, que poderá ser aumentado pelo emitente até ao dia 6 de fevereiro, inclusive. O cupão foi fixado nos 4,65%.A oferta arranca na próxima segunda-feira, 29 de janeiro, e termina a 8 de fevereiro.O montante mínimo de investimento considera cinco "obrigações verdes Greenvolt 2029", ou seja, 2.500 euros.A receita global líquida estimada, pressupondo que são subscritos os 150 mil títulos e deduzindo os custos da operação e comissões, é de 72,1 milhões de euros.A oferta dirige-se aos investidores tanto de retalho como institucionais. Esta é apenas a segunda operação do género para a empresa liderada por João Manso Neto. A primeira foi realizada em novembro de 2022 , e foram arrecadados 150 milhões de euros em obrigações verdes a cinco anos, com um cupão de 5,2%.Como coordenadores globais atuam o CaixaBI e o Millennium investment banking e "foi solicitada a admissão à negociação no Euronext Lisbon", pode ler-se.