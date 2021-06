BCP entrega quase 3 milhões de ações a dirigentes. Miguel Maya fica com 6,2% do total

com uma desvalorização de 3,52% para os 13,69 cêntimos por ação, o que representa um mínimo de meados de maio deste ano.

O Banco Comercial Português (BCP) entregou 2.899.540 ações aos administradores executivos, dirigentes e colaboradores, no âmbito da remuneração variável, de acordo com o comunicado enviado nesta terça-feira, já depois do fecho de sessão, à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários).No total, o banco liderado por Miguel Maya terá oferecido um conjunto de ações no valor de 412,3 mil euros, tendo em conta que o preço de compra foi de 14,22 cêntimos por ação, segundo os anexos do mesmo documento, que mostram as nove maiores transações de títulos. Ao valor do preço do fecho da sessão de hoje, este pacote de títulos está avaliado em 394,9 mil euros.A liderar esta lista dos administradores que mais ações receberam está o CEO do BCP, Miguel Maya, a quem foi atribuído um total de 179,225 ações, ou seja, cerca de 6,2% de todos os títulos entregues. Tudo somado, o maior banco privado nacional pôs nas mãos deste conjunto de funcionários 0,02% de todo o seu capital, refere.Nesta lista de beneficiários enviada à CMVM surgem oito homens e apenas uma mulher. Trata-se de Maria José de Campos, eleita pela 1ª vez Vogal do Conselho de Administração do BCP em 30 de maio de 2018, e que arrecadou 175.889 ações do BCP, sendo a segunda dirigente a receber mais ações por parte do banco."O Banco Comercial Português informa que, no passado dia 25 de junho, procedeu à entrega de 2.899.540 ações aos Administradores Executivos, Dirigentes e Colaboradores do Grupo BCP, adquiridas no âmbito do Regulamento sobre Remuneração Variável e considerando o regime fiscal específico de cada um dos beneficiários. As ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal adquiridas representam aproximadamente 0,02% do capital social do Banco Comercial Português, S.A", pode ler-se na nota.A instituição acrescenta que "mais se informa que do total de ações entregues pelo Banco aos colaboradores, foram atribuídas 1.253.260 ações do Banco aos Administradores Executivos e Dirigentes, relativas à remuneração variável respeitante ao exercício de 2020, ao primeiro ano de diferimento da remuneração variável respeitante ao exercício de 2019 e ao segundo ano de diferimento daremuneração variável respeitante ao exercício de 2018".As ações do BCP terminaram a sessão desta terça-feira