BCP, Jerónimo e Nos caem mais de 1% e arrastam bolsa

A bolsa nacional, que ainda iniciou o dia em alta, já inverteu a tendência e segue a descer, acompanhando o sentimento negativo que impera na Europa devido, sobretudo, aos receios em torno da guerra comercial entre os EUA e a China. Na praça lisboeta são várias as cotadas que descem mais de 1%.

Pedro Catarino/CM

O PSI-20 cai 0,40% para 5.362,00 pontos, com 10 cotadas em queda, seis em alta e duas inalteradas. Entre os congéneres europeus a tendência é igualmente de queda, com o Stoxx600, que agrega as 600 maiores cotadas europeias, a recuar 0,80% para 366,13 pontos.

A determinar este desempenho estão os receios em torno da guerra comercial, depois de ontem os EUA terem publicado a lista de 1.300 produtos importados que vão ser alvo de tarifas. A China já respondeu, prometendo estar "a preparar medidas na mesma força e extensão contra produtos dos Estados Unidos". As autoridades chinesas realçam que a posição assumida pelos EUA coloca a Organização Mundial do Comércio sob um "perigo sem precedentes".

A incerteza é assim elevada, numa altura em que na Europa também há focos de alguma instabilidade, como Itália, que um mês após as eleições ainda não tem governo, e Espanha, que além da questão da Catalunha está a tentar aprovar o Orçamento do Estado.

A bolsa nacional está assim a ser condicionada por este sentimento negativo que impera na Europa, com algumas cotadas a perderem mais de 1%.



Caso disso é o BCP, que desce 1,32% para 0,2625 euros, bem como a Pharol, que deprecia 1,33% para 0,222 euros. A Jerónimo Martins segue as mesmas pisadas, com as acções a cederem 1,47% para 14,40 euros.

A perder mais de 1% está também a Mota-Engil (1,23% para 3,205 euros), bem como a Nos, que cede 1,08% para 4,748 euros.

Do lado oposto, e a travar maiores quedas na bolsa nacional, está a Galp Energia, ao subir 0,82% para 15,40 euros. Assim como a Altri, que aprecia 0,93% para 5,43 euros, depois de ontem ter sido noticiado que a empresa co-liderada por Paulo Fernandes (CEO da Cofina – dona do Negócios) é uma das interessadas na compra da brasileira Lwarcel, numa operação avaliada entre 370 milhões e 440 milhões de euros.

A EDP também está a subir 0,06% para 3,092 euros, enquanto a EDP Renováveis cai 0,13% para 7,99 euros.