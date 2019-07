BCP, JM e Galp dão ganhos ao PSI-20 no arranque da semana

A bolsa nacional abriu em alta esta segunda-feira, 15 de julho, seguindo com sinal verde pela terceira sessão consecutiva. Nos primeiros minutos de negociação, o PSI-20 valoriza 0,21% para 5.232,27 pontos, com 11 cotadas em alta, cinco em queda e duas inalteradas.





Na Europa, os principais índices também começaram a semana com ganhos ligeiros, depois de terem sido revelados dados sobre a evolução da China que, apesar de darem alguns sinais preocupantes, também aumentam a expectativa de mais estímulos na segunda maior economia do mundo, o que é visto com positivo pelo mercado.