BCP no pódio europeu dos ganhos com escalada de quase 15% em três sessões

Desde o início de janeiro que o BCP não vivia uma sessão tão positiva. As ações do banco fecharam a sessão desta quinta-feira com um disparo superior a 8%, elevando para cerca de 15% a valorização acumulada em três sessões. Um desempenho sem igual à escala europeia e que conduziu o banco a máximos de junho.

