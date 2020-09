BCP regista maior ganho em quase quatro meses com PSI-20 a subir mais de 2%

único banco representado no índice bolsista PSI-20

Para além do ganho do BCP, subiram também a Galp energia (+4,02%), que negoceia agora nos 8,120 euros por ação e a Semapa (+6%) para os 7,60 euros.



Os CTT consumaram um ganho de 4,82% para os 2,50 euros por ação e a Nos (+4,53%) voltou aos ganhos com força.



No grupo EDP, a casa-mãe subiu 0,24% para os 4,170 euros, enquanto que a EDP Renováveis subiu 1,47% para os 13,82 euros.

O índice PSI-20 ganhou 2,33% para os 4.088,54 pontos na sessão desta segunda-feira, dia 28 de setembro, acompanhando os ganhos registados nas restantes praças do "velho continente". A bolsa nacional regista assim o ganho mais expressivo desde 16 de junho deste ano.Com 14 cotadas em alta, três em queda e uma inalterada, o BCP destaca-se com um ganho de 4,17% para os 8,25 cêntimos por ação, naquela que foi a maior valorização diária desde o início de junho deste ano.Na semana passada, o banco liderado por Miguel Maya renovou mínimos históricos por três sessões seguidas, numa semana negativa para toda a banca na Europa, após a divulgação dos FinCEN Files, que puseram a "nu" vários esquemas alegadamente ilegais de alguns dos maiores "players" do setor ao longo dos anos.Hoje, o líder docontrariando a notícia avançada pelo semanário Expresso