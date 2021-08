Greenvolt fecha compra de 70% da Profit Energy

Leia Também Greenvolt fecha acordo para comprar 70% da Profit Energy

Está fechada a compra, por parte da Greenvolt, de uma posição de 70% no capital da Profit Energy. A empresa liderada por Manso Neto anunciou esta quarta-feira que o negócio foi concluído "após o cumprimento das condições necessárias, nomeadamente a não posição por parte da Autoridade da Concorrência", que teve lugar a 13 de agosto . O negócio tinha sido anunciado em maio.Segundo a nota enviada pela Greenvolt, que entrou no mês passado na bolsa portuguesa, a Profit "é uma referência no setor das energias renováveis, dedicando-se às atividade de desenvolvimento de projetos de eficiência energética, bem como de instalação de projetos solares fotovoltaicos, incluindo o desenvolvimento de projetos de engenharia, aprovisionamento e construção (EPC) e prestação de serviços de operação e manutenção (O&M)".A compra, cujo valor não foi revelado, "enquadra-se no processo de consolidação da GreenVolt", destaca a energética, "como um player de referência, a nível internacional, no mercado das energias renováveis, alicerçando ainda mais a sua estratégia de crescimento e expansão do seu negócio nos sectores das energias renováveis".A gestão da empresa "inclui além do CEO da GreenVolt, João Manso Neto, Luís Castelo Branco, Pedro Lavareda de Carvalho, Pedro Ramalhosa, Carlos Coelho e Pedro Reis", detalha a mesma nota.A aquisição da Profit Energy já deverá ter impacto nas contas da Greenvolt do terceiro trimestre. Nos primeiros seis meses de 2021, a empresa teve lucros de um milhão de euros.A Greenvolt opera cinco centrais de produção de energia termoelétrica a partir de biomassa florestal em Portugal, com cerca de 978 MW de potência instalada, e uma central de produção de energia elétrica através de biomassa residual urbana no Reino Unido, com cerca de 42 MW.