Na bolsa nacional, a tendência é assim de ganhos, com 13 cotadas a contribuírem para esta evolução, contra uma que cai e quatro que seguem inalteradas.



O BCP está entre as cotadas que mais contribuem para a subida, ao apreciar 1,25% para 0,2114 euros, ainda a recuperar das fortes perdas registadas nas últimas semanas e que refletem os resultados e as previsões apresentadas pela entidade liderada por Miguel Maya, mas também o cenário de taxas de juro historicamente baixas que parece estar para durar.



Em alta continua o grupo EDP, com a elétrica liderada por Antónimo Mexia a ganhar 0,74% para 3,393 euros e a EDP Renováveis a apreciar 0,41% para 9,72 euros, um subida suficiente para que a cotada liderada por Manso Neto atinja um novo máximo histórico.



Ainda na energia, a Galp aprecia 0,27% para 13,10 euros, contribuindo para os ganhos do índice.



No sector do papel, a Navigator cresce 1,05% para 2,890 euros, a Semapa aprecia 0,17% para 11,68 euros e a Altri ganha 1,09% para 5,565 euros.



Do lado das quedas está apenas a REN, ao ceder 0,2% para 2,505 euros.



