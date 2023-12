BCP soma 115 milhões em capitalização bolsista com regresso ao Stoxx 600

As ações do BCP somam 2,81% para 0,3258 euros, renovando máximos de 31 de janeiro de 2018, adicionando mais 114,86 milhões de euros em capitalização bolsista, depois de, na sexta-feira, ter sido anunciado o regresso do banco liderado por Miguel Maya ao "benchmark" europeu Stoxx 600.





Os títulos da instituição financeira abandonaram o índice de referência do bloco a 16 de setembro de 2016, tendo na altura fechado em mínimos históricos, até então (0,0163 euros).



O "benchmark" europeu é recomposto no próximo dia 18 de dezembro. Ao lado do BCP vão passar a pertencer ao Stoxx 600 a Adevinta, uma empresa do setor do consumo, a companhia da área alimentar Cranswick, o grupo de investimento Swissquote, a cotada especializada em biotecnologia Zealand Pharma, a francesa focada em infraestruturas petrolíferas Vallourec e a imobiliária TAG Immobilien.





De saída do "benchmark" estão a AMS (setor dos semicondutores), a Energean (petrolífera), a Nordic Semiconductor (semicondutores), a Nel (energias renováveis), o grupo Kindred (casinos e apostas), a Genus (biotecnologia) e a CNH Industrial (maquinaria e agricultura).



Atualmente, entre as cotadas do PSI, já fazem parte do índice que reúne as 600 maiores empresas do bloco a EDP, Jerónimo Martins e Galp.





O BCP tem aproveitado o contexto de subida das taxas de juro para aumentar os lucros, o que tem animado os investidores. Desde o início do ano, o banco já mais do que duplicou o valor em bolsa (121,99%).





Nos primeiros nove meses do ano, a instituição financeira liderada por Miguel Maya registou um resultado de 556,8 milhões de euros em Portugal, o que representa uma melhoria de 93% face aos 288,4 milhões obtidos no período homólogo.





O resultado consolidado disparou para 650,7 milhões de euros, multiplicando por mais de sete vezes os 89,8 milhões obtidos no período homólogo.