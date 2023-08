“Big tech” são a preferência dos analistas. Otimismo moderado com IA

A primeira metade do ano foi positiva para as bolsas. O índice europeu Stoxx 50 somou 14,5% e, do outro lado do Atlântico, o S&P 500 ganhou 14%. Isto apesar das subidas dos juros diretores pelos bancos centrais e do endurecimento do seu discurso, aponta o Bankinter num relatório sobre a sua estratégia de investimento para o terceiro trimestre e com baterias apontadas também ao final do próximo ano.





...