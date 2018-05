Bolsa contraria ganhos da Europa com seis cotadas a descontar dividendo  

A bolsa nacional abriu em queda, pressionada pelas seis cotadas que estão hoje a descontar o dividendo, o que impede o PSI-20 de seguir o desempenho positivo dos congéneres europeus.

O índice desce 0,3% para 5.593,35 pontos, com nove cotadas em queda e outras tantas em alta.

As bolsas europeias estão esta segunda-feira a ser condicionadas pela crise política em Itália, que se acentuou este fim de semana depois do Presidente Sergio Mattarella ter vetado a escolha do ministro das Finanças por parte do primeiro-ministro indigitado, por este ser eurocéptico e um forte critico da Alemanha.

Giuseppe Conte desistiu de formar Governo e Itália deverá assim avançar para eleições antecipadas, o que está a ser bem recebi nos mercados, com as bolsas europeias e o euro em alta, enquanto os juros da dívida soberana de Itália recuam.

Em Lisboa a tendência é negativa porque a Galp Energia, Altri, F.Ramada, Sonae SGPS, Sonae Capital e Sonaecom vão distribuir aos dividendos referentes ao exercício de 2017 a partir de dia 30 de Maio e por isso estão hoje a descontar do valor das acções o dividendo que vão pagar.



Todas estas cotadas estão em terreno negativo, destacando-se as que têm o dividendo mais rentável. A F. Ramada cai 14,52% para 10,60 euros, a Altri cede 2,99% para 7,45 euros e a Galp Energia cai 1,76% para 15,87 euros.



A impedir uma queda mais acentuada no PSI-20 está o BCP, que tem estado sob forte pressão devido à crise em Itália e hoje recupera 1,3% para 27,28 cêntimos. Ainda a sustentar os ganhos do índice português a Jerónimo Martins valoriza 0,57% e a Nos Soma 0,51% para 4,73 euros.





(notícia actualizada às 8:35)