Bolsa de Lisboa abre no verde. Altri lidera ganhos

A sustentar o índice está também a Galp, que sobe 1,08%, em linha com o setor do petróleo na Europa, e a Jerónimo Martins. A dona do Pingo Doce avança 0,97%, apesar de na quinta-feira ter sofrido um



Do lado das cotadas que sobem estão também o BCP (0,83%), a EDP (0,58%), a Navigator (0,54%), os CTT (0,45%), a REN (0,36%) e a Mota-Engil (0,17%).



A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta sexta-feira a ganhar 0,31% para 6.263,71 pontos. Das 15 cotadas que compõem o índice, nove iniciaram a negociação no verde, três no vermelho e três mantiveram-se inalteradas.A cotada que mais impulsiona o PSI é a Altri. As ações da papeleira sobem 1,24%, depois de nos últimos dias a empresa ter vistoJá a EDP Renováveis, a Nos e a Sonae travaram maiores ganhos no arranque da sessão, com perdas de 1,02%, 0,37% e 0,10%, respetivamente. A Semapa, a Greenvolt e a Corticeira Amorim mantiveram-se inalteradas.