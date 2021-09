Bolsa de Lisboa abre no verde depois de uma segunda-feira de perdas

Depois de uma segunda-feira para esquecer, a negociar quase toda a sessão no vermelho, o PSI-20 arranca esta manhã a recuperar, subindo 0,94% para os 5262.37 pontos.Nos primeiros minutos da negociação, estavam 14 cotadas a subir, incluindo os cinco peso-pesados da Bolsa de Lisboa. Havia ainda quatro empresas com as cotações inalteradas e apenas uma a descer.A puxar pelo índice está o BCP, que sobe 2,11%, e também a EDP Renováveis, que anunciou já depois do fecho da sessão a celebração de um contrato de fornecimento de energia verde ao Canadá por 15 anos. Na abertura desta terça-feira, os investidores mostravam-se otimistas e a empresa subia 1,89%.Também a Nos negoceia em alta, a subir 0,59%, depois de ontem ter conseguido fugir à maré de perdas e ter encerrado a sessão positiva. Já esta manhã, soube-se que o banco JPMorgan atualizou em alta a estimativa da operadora portuguesa.A recuperar está também a Greenvolt, que se estreou esta semana no principal índice de referência nacional. Foi um arranque com o pé esquerdo, com a empresa de energias renováveis a registar perdas de 37,6 milhões de euros em capitalização bolsista, após encerrar a sessão a cair 4,97%. Esta manhã, a cotada de Manso Neto inicia a sessão no verde, subindo 1,01%.A única cotada que arrancou a manhã com perdas foi a Pharol, que descia 0,56%. Ibersol, Ramada, Corticeira Amorim e Altri mantinham-se inalteradas.De fora do principal índice, o destaque vai para a Martifer que, depois de ter anunciado um contrato de 35 milhões de euros no aeroporto de Marselha, iniciou a sessão a subir 2,24%, tendo já esta manhã registado subidas de 10,97%, um máximo de sete anos.A bolsa de Lisboa está assim alinhada com as principais praças europeias, que esta terça-feira estão também todas a negociar no verde, com o STX600, o índice que agrega as principais empresas da Europa, a subir 0,86%.(Notícia atualizada às 08h40)