Bolsa de Lisboa abre no vermelho com Galp a liderar descidas

Leia Também Lisboa fecha com quarta queda consecutiva na pior série em três meses

A bolsa de Lisboa abriu no vermelho, um dia após ter fechado a pior série de quedas em três meses . O PSI desce 0,54% para os 5935,80 pontos, com 11 cotadas a registar perdas e quatro com ganhos, num dia em que todos os pesos-pesados do índice deram início à sessão no vermelho.A liderar as quedas segue a Galp, com um recuo de 1,65%, seguida pelo BCP, que desde o início do ano tem sido a estrela da bolsa lisboeta, mas hoje com perdas também de 1,65%.Os CTT, a Jerónimo Martins e a Sonae abriram a cair 1,01%, 0,69% e 0,66%, respetivamente. Ainda do lado das perdas, estão empresas como a Corticeira Amorim (-0,56%), a Altri (-0,48%), a Greenvolt (-0,38%) e o grupo EDP, com a casa-mãe a recuar 0,08% e o braço energético a ceder 0,05%.Já a Semapa e a REN foram as empresas que mais subiram, com ganhos de 0,82% e 0,20%, respetivamente.Notícia atualizada às 08h41