Bolsa de Lisboa abre pintada de verde. Galp lidera ganhos

A bolsa de Lisboa arrancou a negociação desta sexta-feira pintada de verde. O PSI sobe 0,82% para 5789,01 pontos, com 14 das cotadas a registar ganhos e apenas uma inalterada.A liderar as subidas está a Galp, que avança 2,04%, seguida pela família EDP. Tanto a casa-mãe como o braço energético, a EDP Renováveis, sobem mais de 1% (1,14% e 1,05%, respetivamente).Também a Jerónimo Martins - a cotada com mais peso no índice - iniciou o dia a ganhar 0,99%, seguindo-se a Greenvolt (0,99%), a Sonae (0,58%), a Mota-Engil (0,49%), o BCP (0,39%), a Navigator (0,39%), a Nos (0,37%), a Altri (0,36%), os CTT (0,31%), a REN (0,20%) e a Corticeira Amorim (0,11%).Apenas a Semapa permaneceu inalterada no arranque da negociação.Notícia atualizada às 08h35