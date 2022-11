Lisboa no vermelho, apesar de ganhos do BCP

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta quarta-feira com a mesma tendência da abertura: no vermelho, em linha com as principais praças europeias.O índice de referência, o PSI, recuou 0,35% para 5.797,76 pontos.Das 15 principais empresas, 13 fecharam a sessão a desvalorizar, apenas duas registaram ganhos.O BCP, que na abertura da negociação era a cotada que mais perdia, inverteu o rumo e passou a liderar os ganhos, avançando no fecho da sessão 2,28%, em sentido contrário à tendência do setor da banca na Europa.A ganhar esteve também a Mota-Engil, que ganhou 1,31% no fecho, depois de ter comunicado à CMVM que assinou dois contratos de ferrovia no México e na Colômbia no valor total de 1,7 mil milhões de euros.Já as perdas são lideradas pelos CTT, que recuam 2,08%, e pela Jerónimo Martins, que perdeu 1,64%, em linha com as quedas significativas do retalho na Europa. A Corticeira Amorim encerra o pódio dos perdedores, com uma desvalorização de 1,58% no fecho da sessão.Notícia atualizada às 17h02