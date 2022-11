Bolsa de Lisboa acorda no verde. PSI avança 0,11%

Leia Também Lisboa no vermelho, apesar de ganhos do BCP

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão de negociação em terreno positivo esta quinta-feira, em linha com o sentimento dominante nas principais praças europeias que a esta hora estão maioritariamente a registar ganhos.Os mercados registaram algum alívio ontem depois da indicação de que o míssil caído na Polónia não tinha proveniência russa e os investidores estarão também a reagir aos sinais do BCE que aponta que a subida das taxas de juro no próximo mês será um pouco mais branda. Ainda assim, pela Ásia, os principais índices encerraram o dia a vermelho, penalizando sobretudo as empresas tecnológicas.Por cá o PSI avançava 0,11% para os 5.803,96 pontos nos primeiros minutos da sessão, com nove empresas a subir, quatro a descer e duas inalteradas face à cotação de fecho da sessão anterior (Semapa e CTT).A liderar os ganhos está a Corticeira Amorim, que sobe 0,57%, depois de ter sido tornado público que o Grupo encaixou 250 milhões de euros com a venda da Tom Ford à Estée Lauder.A subir estão também a Altri (0,45%), a Navigator e o BCP (0,38%), a Sonae (0,36%), a Mota-Engil (0,32%), a REN (0,20%), a EDP Renováveis (0,18%) e a Greenvolt (0,12%).Em sentido inverso, a Galp Energia é a cotada que mais desce, caindo 0,31% depois de ontem se ter ficado a saber que o atual CFO do grupo, Filipe Crisóstomo Silva, vai substituir Andy Brown na liderança da empresa a partir de janeiro.Do lado das quedas estão ainda a Nos e a Jerónimo Martins (-0,10%) e a EDP (-0,02%).Ao longo da primeira hora de sessão, o principal índice português inverteu a tendência e passou a registar perdas, caindo 08:45 0,29%, com o BCP a ser a cotada que mais pesa na negociação (-1,21%). A Corticeira Amorim mantém-se na liderança da tabela.Pela mesma hora, o índice Stoxx 600 - que agrega as principais empresas europeias - avança 0,24%.Notícia atualizada pelas 08:50