Bolsa de Lisboa acorda positiva e contraria Europa. Energia no vermelho

Os investidores vão estar atentos às declarações de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), que discursa num evento do Bundesbank. O foco deverá estar no rumo da política monetária, uma vez que aumentam as perspetivas do mercado de que os bancos centrais já terão terminado o ciclo de aperto da política monetária.O PSI sobe ligeiramente 0,08% para os 6.318,22 pontos, com seis cotadas no verde, cinco no vermelho e cinco inalteradas — Altri, Corticeira Amorim, Galp, Ibersol e Semapa.

A Sonae valoriza 0,85% para os 94,50 cêntimos, seguida pelos CTT que sobem 0,71% para 3,565 euros.Também no verde estão os pesos pesados BCP e Jerónimo Martins. O banco liderado por Miguel Maya avança 0,54% para 29,84 cêntimos por ação, depois de ontem o Santander ter revisto em alta o preço-alvo do BCP de 0,33 euros para 0,45 euros, de acordo com os dados reunidos pela Bloomberg. Já a dona do Pingo Doce cresce 0,28% para 21,84 euros.O setor energético domina as quedas, com a EDP Renováveis a ceder 0,60% para 15,835 euros, a casa-mãe a deslizar 0,30% para 4,255 euros e a Greenvolt a desvalorizar 0,15% para 6,82 euros.Ainda em queda está a Nos (-0,12%) e a Navigator (-0,05%).