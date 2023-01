Bolsa de Lisboa arranca ano com pé direito. Todas as cotadas no verde

É um arranque do ano em grande. A bolsa de Lisboa está nesta segunda-feira a negociar com todas as cotadas no verde, no início da sessão. O PSI sobe 0,72% para os 5.767, 06 pontos, em linha com o sentimento de otimismo que domina a esta hora também as principais praças europeias, que tentam descolar de um ano "horribilis".A liderar os ganhos está a Greenvolt, a somar 1,79%, seguida do BCP, que avança 1,09%. São as duas únicas empresas que valorizam acima da linha do 1%, depois de ambas terem conseguido somar valorizações em 2022.A Galp Energia - que foi a cotada estrela do ano passado - esta manhã sobe 0,87%, num dia em que não há negociação de petróleo, devido ao encerramento das praças de Londres e Wall Street pelas festividades do Ano Novo.A Jerónimo Martins, a empresa com maior peso na bolsa de Lisboa, avança 0,69%. Já o grupo EDP apresenta a esta hora ganhos mais modestos, com o braço renováveis a somar 0,68% e a casa mãe a subir 0,30%.Nos primeiros minutos da negociação, a Nos era a empresa com o ganho mais tímido, de 0,16%, depois de também ter terminado 2022 em terreno positivo.