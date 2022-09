Bolsa de Lisboa arranca no verde. BCP lidera ganhos

Leia Também Jerónimo Martins, BCP e grupo EDP pressionam bolsa nacional

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão em terreno positivo, em linha com as restantes praças europeias. O PSI sobe 0,23% para 5.987,54 pontos, com nove cotadas a subir, três a perder e três inalteradas.A liderar os ganhos no arranque da sessão está o BCP, depois de dois dias em que tombou na bolsa lisboeta. O banco dirigido por Miguel Maya sobe 1,61% para 0,15 cêntimos por ação.A impulsionar o índice lisboeta estão também a Galp, com um avanço de 0,61% para 10,69 euros, e a Navigator, que cresce 0,49% para 3,70 euros. A papeleira Altri também consta no lado das cotadas que sobem, estando a valorizar 0,37% para 5,39 euros. Já a Corticeira Amorim sobe 0,30% para 9,87 euros, a Nos cresce 0,28% para 3,61 euros, a Mota-Engil soma 0,16% para 1,23 euros, a Sonae valoriza 0,10% para 0,97 cêntimos e a EDP Renováveis sobe 0,04% para 24,78 euros.Em sentido contrário está a Jerónimo Martins. A dona do Pingo Doce desvaloriza 0,26% para 22,82 euros, seguida pela EDP, que desce 0,16% para 4,95 euros, e pela Greenvolt. A empresa liderada por João Manso Neto cede 0,11% para 9,29 euros.A REN, a Semapa e os CTT, por sua vez, mantiveram-se inalteradas.