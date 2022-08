Bolsa de Lisboa arranca no verde, com Galp a liderar ganhos

O índice PSI arrancou a negociação com ligeiros ganhos, com nove das 15 cotadas no verde, cinco no vermelho e uma inalterada.

A sustentar o PSI estão também o BCP, a valorizar 0,48%, os CTT (0,46%) e a EDP (0,23%). Ainda a ganhar, embora ligeiramente, está a Navigator (0,15%), a Jerónimo Martins (0,09%) e a NOS (0,05%).



A travar maiores ganhos está a Corticeira Amorim, com uma queda de 1,34%, seguida pela Altri. A papeleira, que na terça-feira, já depois do fecho da negociação, viu o "hedge fund" WorldQuant apostar na desvalorização dos seus títulos, cai 1,07%.



A bolsa de Lisboa arrancou a negociação desta quinta-feira em terreno positivo, estando neste momento a valorizar 0,11% para 6.257,98 pontos. Das 15 cotadas que compõem o indíce, é a Galp que regista a maior subida. A petrolífera avança 1,39%, em linha com o desempenho do setor na Europa, que a esta hora vê ligeiros ganhos.

