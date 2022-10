Bolsa de Lisboa arranca no vermelho com Galp à cabeça a perder mais de 1%

Leia Também Lisboa acompanha subidas na Europa com Galp a ganhar mais de 3%

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão em linha com as principais praças europeias, ou seja, no vermelho. O principal índice português desvaloriza 0,60% para 5.433,42 pontos. Entre as 15 cotadas que compõe o PSI, 11 começaram o dia em terreno negativo, apenas duas no verde e outras duas permanecem inalteradas.Galp comanda as perdas, a desvalorizar 1,33% para 9,89 euros, num dia em que o petróleo também derrapa tanto no mercado de Londres como em Nova Iorque.Por outro lado, a cotada que mais contrariou a tendência foi a Greenvolt, a qual somou 0,54% para 7,50 euros, seguida Mota-Engil que subiu 0,35% para 1,15 euros.Ainda no setor energético, a EDP Renováveis perdeu 0,30% para 20,10 euros, enquanto a empresa-mãe caiu 0,49% para 4,22 euros. Por sua vez, a REN desvalorizou 0,40% para 2,48 euros.No retalho, a Jerónimo Martins cai 0,85% para 19,89 euros, enquanto a Sonae subtrai 0,91% para 0,92 euros.Nas papeleiras, a Altri desliza 0,55% para 5,41 euros, a par da Navigator que desvaloriza 0,31% para 3,91 euros. Já a Semapa permanece inalterada nos 12,58 euros.