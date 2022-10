Lisboa acompanha subidas na Europa com Galp a ganhar mais de 3%

O PSI avançou 0,74%, para os 5.466,48 pontos, acompanhando os ganhos registados nas principais praças europeias num dia marcado pela demissão da primeira-ministra britânica, Liz Truss, ao fim de 45 dias no cargo.Das 15 cotadas do índice nacional oito encerraram positivas e sete no vermelho.A Galp liderou os ganhos, subindo 3,41% para os 10,025 euros, beneficiando do aumento dos preços do petróleo.A impulsionar o índice esteve também a Jerónimo Martins, a cotada com maior peso no PSI, que avançou 1,47%, para 20,06 euros. A dona do Pingo Doce divergiu da outra retalhista, a Sonae, que cedeu 0,41%, para 0,932 euros, depois de ser noticiado que a Sport Zone tinha reforçado a participação numa retalhista online catalã.O PSI aproveitou também o ganho de 1,43% do BCP, que encerrou nos 0,1349 euros.No setor ligado à eletricidade, a REN ganhou 1,12%, para 2,49 euros, enquanto a EDP Renováveis subiu 0,15%, para os 20,16 euros. Já a Greenvolt deslizou 0,13%, para os 7,46 euros, e a EDP perdeu 0,26%, fechando nos 4,245 euros.Dia negativo viveu também o setor papeleiro: a Altri foi mesmo a cotada mais penalizada, ao cair 0,73%, para os 5,445 euros, e a Navigator deslizou 0,25%, para os 3,92 euros.