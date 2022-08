Bolsa de Lisboa com ténue subida. PSI avança 0,07%

A bolsa de Lisboa arrancou a negociação desta quarta-feira na linha d'água, com o PSI a registar uma muito leve valorização de 0,07%, para os 6.245,70 pontos. Das 15 cotadas que compõem o principal índice português sete avançavam, cinco caíam e três mantinham-se com a mesma cotação da sessão anterior.A comandar os ganhos está a Altri, a subir quase 1% (0,98%). De todas as empresas que estão no verde, nenhuma regista subidas muito expressivas, a maioria delas está inclusivamente abaixo da linha dos 0,20%, como é o caso da EDP Renováveis (0,19%), Jerónimo Martins (0,18%) e EDP (0,12%).Em sentido inverso, as desvalorizações são lideradas pela Corticeira Amorim, que cai 1,32%. Greenvolt (-0,62%), Mota-Engil (-0,49%), CTT (-0,44%) e Sonae (-0,19%) compõem o grupo a vermelho no arranque da negociação em Lisboa.Por estarmos em agosto, um mês habitualmente mais fraco no volume da troca de ações, nos primeiros minutos da sessão, a negociação ainda não tinha sido expressiva o suficiente para mudar a cotação da Galp Energia, do BCP e da Semapa que se mantinham, assim, inalteradas.