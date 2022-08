Lisboa fecha a ganhar mais de 1% com Galp a aproveitar "ajuda russa"

O PSI avançou 1,34%, para os 6.241,14 pontos, num dia em que as praças europeias fecharam maioritariamente no vermelho. Lisboa apenas foi acompanhada pelas bolsas de Madrid e Londres, mas com ganhos bastante inferiores.O dia terminou com 12 das 15 cotadas do principal índice nacional no verde e apenas três fecharam negativas.A Galp liderou os ganhos com uma subida de 3,46%, para os 10,605 euros, máximos de um mês. A petrolífera superou o desempenho do setor de oil&gas na Europa, que avançou 1,34%, num dia em que os preços do crude sobem nos mercados internacionais após a Rússia ter suspendido o fornecimento a Hungria, Eslováquia e Rep. Checa.A Altri prosseguiu a tendência de recuperação após as fortes quedas da semana passada e ganhou 2,92%. A papeleira sobe 8% desde os mínimos de 1 de agosto.O setor energético voltou a mostrar força, com a EDP Renováveis a avançar 2,64%, enquanto a Greenvolt ganhou 1,91%, para o terceiro máximo histórico consecutivo, nos 9,61 euros. A EDP somou 1,46%.Também o retalho ajudou aos ganhos de Lisboa: a Jerónimo Martins subiu 1,07% e a Sonae ganhou 0,67%.A impedir maiores ganhos esteve, principalmente, o peso pesado BCP, com uma queda de 0,2%, para os 0,1507 euros. Hoje foi noticiado que o banco liderado por Miguel Maya poderá recorrer à almofada do fundo de pensões para atenuar o impacto das perdas do seu banco na Polónia.Ainda no vermelho fecharam os CTT e a Mota-Engil, com quedas de 0,29% e 0,16%, respetivamente.