Bolsa de Lisboa escapa às quedas com Galp a disparar quase 6%

O índice PSI-20 terminou esta segunda sessão da semana com uma valorização de 0,31% nos 5.008,53, o que significa que permanece em máximos de fevereiro deste ano, antes de a pandemia se ter feito sentir nos mercados financeiros em todo o mundo.No resto da Europa a tendência foi negativa, com os confinamentos em Inglaterra e na Alemanha, bem como a incerteza com as eleições na Georgia, a afastarem os investidores das ações.A petrolífera Galp registou a maior subida desde novembro do ano passado, ao valorizar 5,69% para os 8,989 euros por ação.Na parte da manhã, o Goldman Sachs, numa nota de research a que o Negócios teve acesso, anteviu um potencial de subida médio de 20% em 2021 para o setor das petrolíferas suportada pelo que denomina de "5R": recuperação macroeconómica; revisões positivas de estimativas de resultados; planos de reestruturação; retornos aos acionistas e redefinição dos modelos de negócio na adaptação às alterações climáticas.