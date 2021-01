Bolsa de Lisboa incapaz de acompanhar ganhos da Europa

Os investidores certamente estarão a esfregar as mãos por antecipação. Isto porque quando os democratas conquistam a presidência e a maioria no Congresso – que inclui Senado e Câmara dos Representantes – o S&P 500 regista um ganho anual médio de 7,9% . Já com maiorias republicanas, o índice sobe apenas 0,1%.





Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) realizou esta quarta-feira um duplo leilão de dívida de curto prazo (a seis e 12 meses), voltando a conseguir financiar-se a taxas negativas, que foram mesmo as mais baixas de sempre em ambas as maturidades.A entidade liderada por Cristina Casalinho colocou 750 milhões de euros em títulos com maturidade em janeiro de 2022 (12 meses) , tendo a yield sido fixada em -0,522%. Foi assim atingido um novo mínimo histórico nesta maturidade, sendo que em setembro o IGCP tinha colocado 1,25 mil milhões milhões em Bilhetes do Tesouro a 12 meses com uma taxa de -0,497%.

O índice PSI-20 terminou a sessão desta quarta-feira a cair 0,15% para os 5.069,74 pontos, interrompendo um ciclo de ganhos nos últimos dois dias. No resto da Europa o cenário é contrário, com a maioria das praças do "velho continente" a ganhar força.O foco dos investidores está na tomada de posse de Joe Biden, o novo presidente dos Estados Unidos, e como é que a atual "onda azul" - maioria dos democratas no Congresso - poderá mexer no desempenho das bolsas a curto-prazo.Por cá, o sentimento foi misto com cinco cotadas a valorizar e outras dez a perder força. As restantes três empresas ficaram inalteradas. Entre as quedas esteve o BCP (-0,62%) e também a EDP (-0,38%). Também a Nos registou uma queda de 0,46% para os 3,006 euros.A subir esteve a Galp (+1,02%) e também a EDP Renováveis (+1,06%).Fora do mercado de ações, a