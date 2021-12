Bolsa de Lisboa instável. PSI-20 arranca no vermelho mas consegue inverter

Leia Também Tecnológicas invertem subidas em Wall Street. Dow resiste

A Bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta quarta-feira em terreno negativo. Depois das duas primeiras sessões da semana terem sido dominadas pelo otimismo característico da época, o chamado "rally do Natal", esta manhã os investidores estão mais contidos e o PSI-20 caía 0,11%, para os 5554,89 pontos, nos primeiros minutos da negociação. Contudo, com o avançar da sessão conseguiu inverter a tendência e ascender a terreno positivo.Das 19 cotadas no principal índice português, dez desciam e apenas três seguiam com valorizações. Seis mantinham-se inalteradas. Os CTT registavam a maior queda, de 0,88%. Já o retalho liderava os ganhos e foi o setor que mais ajudou a tirar a Bolsa de Lisboa do vermelho, com a Jerónimo Martins a registar um avanço de 1,05%, logo seguida da Sonae, a subir 0,79%.Por outro lado, o setor energético negoceia maioritariamente em terreno negativo. A EDP cai 0,10%, a Renováveis desce 0,09% e a Greenvolt desvaloriza 0,16%. A Galp, que arrancou a sessão negativa, inverteu e passou a avançar 0,05%. A REN subia 0,20%. Na banca, o BCP manteve-se inalterado nos primeiros minutos da negociação.Com o PSI-20 no verde, Lisboa alinha-se com a maioria das praças europeias quase todas elas positivas esta manhã. Frankfurt é a única em contraciclo e a registar perdas. Já o Stoxx 600, que agrega as principais empresas da Europa, avança 0,18%.Notícia atualizada