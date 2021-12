Lisboa fecha em máximos de três semanas com EDP e Sonae em destaque

O PSI-20 avançou 0,47% esta terça-feira, fechando nos 5.560,79 pontos, máximo das últimas três semanas. Das 19 cotadas, 12 encerraram em alta, seis no vermelho e a EDP Renováveis terminou o dia inalterada, cotando nos 21,74 euros.



As maiores subidas do dia foram protagonizadas pelas ações dos CTT, que avançaram 2,36%, para os 4,56 euros, seguida da Altri, que ganhou 1,54%, para os 5,60 euros, e pela Sonae, que valorizou 1,41%, para os 1,01 euros, beneficiando ainda da venda da MDS, que já levou a JB Capital Markets a subir o preço-alvo.



Ainda com ganhos robustos surgem a EDP, que subiu 1,15%, para 4,838 euros, a REN, com uma valorização de 0,60%, e a Semapa, com um ganho de 0,51%.



Entre os pesos pesados, o BCP valorizou 0,43%, fechando nos 0,1406 euros, a Jerónimo Martins ganhou 0,25%, para os 20,01 euros, e a Galp subiu 0,12%, para os 8,61 euros.



Pela negativa, por seu turno, sobressaíram a Ramada, com uma queda de 2,23%, a Pharol, com um tombo de 2,06%, e a Ibersol, com uma descida de 1,89%.