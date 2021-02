Bolsa de Lisboa sobe à boleia do grupo EDP

O "ok" de Draghi foi anunciado depois de uma reunião no palácio presidencial, em Roma, entre Sergio Mattarella e o antigo presidente do BCE, que aceitou o mandato com algumas condições. O pedido de Mattarella surgiu depois de o presidente da Câmara dos Deputados de Itália, Roberto Fico, lhe ter comunicado o fracasso da sua mediação para se formar um novo Governo, após a crise política aberta por Matteo Renzi, líder do partido Itália Viva (IV).

O índice PSI-20 terminou a sessão a valorizar 0,36% para os 4.819,40 pontos, acompanhando os ganhos registados em todas as praças europeias, no dia em que Mario Draghi, antigo líder do Banco Central Europeu (BCE), aceitou o repto lançado pelo chefe de Estado de Itália, Sergio Mattarella, para formar um Governo de emergência face à pandemia que assola o país.Por cá, a bolsa nacional acompanhou o otimismo no resto da Europa olhando já para o período pós-pandemia e para a recuperação económica, de olho também nos estímulos anunciados desenhados pelo presidente eleito nos Estados Unidos, Joe Biden.O grupo EDP esteve em destaque, no lado dos ganhos, com a EDP Renováveis a valorizar 2,64% para os 23,3 euros por ação e a EDP a ganhar 0,19% para os 5,210. Ainda na energia, a petrolífera Galp subiu 0,99% para os 8,336 euros.No sentido contrário, o BCP perdeu 0,77% para os 11,61 cêntimos por ação e a Nos desvalorizou 1,43% para os 2,750 euros.