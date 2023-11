Bolsa de Lisboa "contraria" Europa e acorda no verde

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

num dia em que os investidores digerem as palavras do presidente da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos. Jerome Powell

alertou ontem, 9 de novembro, que a Fed





O PSI avança 0,32% para os 6,288.07 pontos com nove cotadas em alta, quatro a cair e três inalteradas — Navigator, Ibersol e Greenvolt.



pode inverter o caminho e voltar a apertar ainda mais a política monetária caso seja necessário.O PSI avança 0,32% para os 6,288.07 pontos com nove cotadas em alta, quatro a cair e três inalteradas — Navigator, Ibersol e Greenvolt. Em destaque pela positiva estão a Galp que soma 1,00% para 13,655 euros por ação, seguida pela Semapa que ganha 0,72% para 13,90 euros e pela Corticeira Amorim que sobe 0,66% para 9,16 euros.



Além da Galp, outros três pesos pesados acordaram no verde. A Jerónimo Martins valoriza 0,63% para 22,46 euros, o BCP avança 0,28% para 28,39 cêntimos e a EDP Renováveis tem uma subida mais ligeira de 0,06% para 15,805 euros.



Pela negativa, os CTT estão a cair 1,27% para 3,50 euros, a Sonae desvaloriza 0,26% para 0,95 euros e a EDP cai 0,10% para 4,16 euros. Em destaque pela positiva estão a Galp que soma 1,00% para 13,655 euros por ação, seguida pela Semapa que ganha 0,72% para 13,90 euros e pela Corticeira Amorim que sobe 0,66% para 9,16 euros.Além da Galp, outros três pesos pesados acordaram no verde. A Jerónimo Martins valoriza 0,63% para 22,46 euros, o BCP avança 0,28% para 28,39 cêntimos e a EDP Renováveis tem uma subida mais ligeira de 0,06% para 15,805 euros.Pela negativa, os CTT estão a cair 1,27% para 3,50 euros, a Sonae desvaloriza 0,26% para 0,95 euros e a EDP cai 0,10% para 4,16 euros.

A bolsa nacional arrancou a última sessão desta semana no verde, depois de dois dias complicados devido à crise política, e em contraciclo com as restantes praças europeias,